США нашли способ ударить в спину Huawei

Для борьбы с доминированием китайской телекоммуникационной корпорации Huawei США намерены финансово поддержать ее европейских конкурентов, таких как Nokia и Ericsson, передает Financial Times.

Вашингтон опасается, что Huawei займет слишком большую долю на рынке оборудования для сети 5G. Для этого, утверждают два источника, знакомые с ситуацией, власти США предложат другим компаниям кредиты. Это позволит им обслуживать клиентов на условиях, сравнимых с теми, что им предлагает китайская корпорация.

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В комментарии изданию один из источников в правительстве отметил, что США утратили преимущество в производстве телекоммуникационного оборудования десятилетия назад и теперь осознали, что это угрожает национальной безопасности. «Почти каждое ведомство сейчас отчаянно ищет способ, как США могут вернуться в игру», — пояснил он, добавив, что опасность монополизации рынка Huawei велика.

Действия США станут очередным шагом в борьбе против крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования в мире, которую Вашингтон начал в мае этого года. Власти страны заподозрили компанию в воровстве технологий, работе на правительство Китая и шпионаже, после чего внесли ее в черный список. Санкции закрывают для производителя доступ к американским компонентам и технологиям. В руководстве Huawei, несмотря на первоначальный пессимизм, объявили в сентябре, что смогли обойтись своими силами и ожидают увеличения продаж.

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