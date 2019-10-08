США ударили по конкурентам своих компаний в Китае

В рамках очередного этапа торговой войны США добавили в черный список 28 компаний, среди который есть три крупнейших стартапа, связанных с разработкой искусственного интеллекта, пишет Business Insider.

Так, SenseTime в прошлом году оценили в 4,5 миллиарда долларов, Megvii — в 750 миллионов в мае этого года. Последняя оценка Yitu Technologies составляет 2,4 миллиарда, о планах выхода на IPO компания сообщила в прошлом месяце.

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Эти стартапы потенциально рассматривались как серьезные конкуренты американских и европейских компаний. Например, NVidia видела угрозу в SenseTime and Megvii.

Все три компании известны своими разработками в области опознавания лиц. Поводом для ограничительных мер стали нарушения в области прав человека в Китае. Среди них — репрессии, массовые произвольные аресты и высокотехнологичное наблюдение за уйгурами, казахами и другими представителями мусульманских меньшинств.

Это далеко не первый случай, когда США вносят в черный список китайские компании, способные конкурировать с западными. Самым громким из них стала атака на Huawei — в мае крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования в мире попал под санкции из-за подозрений в шпионаже и воровстве технологий.

Также Вашингтон собирается оказать финансовую помощь европейским конкурентам Huawei из-за опасений, что китайская компания займет доминирующее место в сфере оборудования для сетей связи 5G.

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