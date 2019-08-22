Китай нашел цель для мести за Huawei

Американская логистическая компания FedEx может попасть в китайский санкционный список неблагонадежных организаций из-за проблем с Huawei. Об этом заявил официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн, передает ТАСС.

FedEx должен был доставить две посылки с оборудованием Huawei из Японии в офисы китайской компании в Гуанчжоу и Шанхае, но вместо этого отправил их в США. Американцы извинились, объяснив ситуацию операционной ошибкой, которая не связана с «внешними силами». Тем не менее 14 июня Пекин начал расследование по факту нарушения доставки посылок.

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В июле официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин рассказала о найденных доказательствах того, что действия FedEx были незаконны. Она подчеркнула, что американская компания понесет ответственность, но жесткость мер будет связана с результатами дальнейшего расследования, которое проводят компетентные органы.

США внесли в свой черный список более сотни дочерних компаний Huawei по всему миру. В рамках последних санкций были добавлены 46 «дочек», хотя вместе с этим головной компании на 90 дней продлили лицензию на работу на рынке США. Причиной для санкций названы подозрения в сотрудничестве с китайскими властями и военными, а также в использовании оборудования для слежки в интересах властей.

В своем выступлении Фэн выразил надежду на то, что Вашингтон откажется от использования административного ресурса, исправит свои ошибки и будет «честно и справедливо» относиться к китайским компаниям. Он подчеркнул, что санкции против китайских компаний ударят и по американским, так как они связаны в большом количестве производственных цепочек.

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