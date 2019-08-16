Китайцы обозлились на Huawei за «удар в спину»

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei попал под шквал критики пользователей местных соцсетей. Они заметили, что некоторые смартфоны компании определяют Тайвань как отдельное государство, передает Taiwan News.

Скриншоты со смартфонов распространились в китайском мессенджере Weibo. На них видно, что если выбрать упрощенные иероглифы, то Тайбэй, столица Тайваня, находится в часовом поясе Китая. А если поставить традиционное письмо, то город попадает в часовой пояс, отображающий его как часть Тайваня, то есть отдельной страны.

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В Китае посчитали такое поведение «ударом в спину». Хэштег #HuaweiGetoutofChina (华为滚出中国) массово разошелся по Weibo. Пользователи обвинили компанию в двойных стандартах и предательском поведении, призвав к бойкоту ее продукции. Возмущенные китайцы также назвали ситуацию актом сепаратизма со стороны Huawei.

В последнее время под критику в китайских соцсетях угодили такие популярные бренды, как Versace, Coach, и Givenchy. Все они тем или иным образом попались на территориальных вопросах. На футболке Versace Гонконг и Макао были выделены как независимые государства. Амбассадор Coach в Китае, модель Лю Вэнь, обнаружила у бренда футболку с независимым Тайванем, после чего разорвала рекламный контракт. Участник китайского бойз-бенда TFBoys Джексон И поступил таким же образом, когда узнал, что на одной из рубашек Givenchy подписаны Гонконг и Тайвань. Все компании оперативно принесли свои извинения. В прошлом году оправдываться пришлось сети отелей Marriott и авиакомпании Delta Airlines.

Остров Тайвань находится под контролем частично признанной Китайской Республики, которая претендует на управление материковым Китаем. В свою очередь Пекин считает Тайвань своей территорией. Такая ситуация возникла в 1949 году, когда генералиссимус Чан Кайши, глава республики, укрылся на Тайване со своими соратниками после поражения от Мао Цзэдуна. Противостояние Китая и Тайваня неоднократно приводило к вооруженным конфликтам. До 1970-х годов республику признавали большинство стран мира, но сейчас их число резко сократились. Главным союзником Тайваня остаются США.

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