Huawei уличили в помощи африканским диктаторам

Власти африканских стран воспользовались помощью сотрудников китайского телекоммуникационного гиганта Huawei для слежки за своими политическими оппонентами и чтения их сообщений. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Известны как минимум два случая — в Уганде и Замбии. В первой сотрудники Huawei помогли использовать шпионское оборудование израильского производства для чтения зашифрованных сообщений активиста Боби Вайна (Bobi Wine). К ним обратились после того, как команда хакеров, работающая в штаб-квартире полиции, не смогла решить задачу.

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Журналисты не смогли найти доказательств того, что руководство Huawei в Китае знало об этом или каким-либо образом одобряло такую помощь. Расследование также не смогло установить, что сотрудники Huawei действовали в интересах Пекина или использовали специальные закладки в оборудовании.

Тем не менее, отмечает издание, открывшиеся факты могут стать дополнительным обвинением в адрес компании, которую США подозревают в шпионаже в пользу китайского правительства.

Представитель китайской компании отверг все обвинения в ее адрес. Он подчеркнул, что внутреннее расследование Huawei показало — ни компания, ни ее сотрудники не были вовлечены в любые преследования местных активистов.

Атака на Huawei стала одним из эпизодов торговой войны США и Китая. В мае компания попала в американский черный список после того, как ее заподозрили в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. В июне главы США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин в ходе переговоров на саммите G20 договорились о снятии запрета на сотрудничество американских компаний с Huawei. Но на прошлой неделе, как выяснил Bloomberg, новое обострение привело к тому, что американские власти решили повременить с выдачей лицензий.

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