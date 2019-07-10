США пошли на попятную в санкциях против Huawei

США существенно смягчили санкции в отношении китайской компании Huawei, пишет Financial Times.

В частности, Вашингтон позволит американским компаниям продавать свою продукцию Huawei в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности США.

При этом китайский производитель телекоммуникационного оборудования все равно останется в черном списке, поэтому для торговли с ней американским компаниям все равно придется получать в специальные лицензии министерстве торговли.

Торговое противостояние между Китаем и США обострилось в мае 2019 года. После провальных переговоров страны обменялись взаимными ограничениями на импорт.

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В частности, американский президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям сотрудничество с Huawei. Организацию заподозрили в связях с китайскими спецслужбами, которым якобы передавались данные о пользователях.

29 июня Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры между странами. США обязались не вводить новые пошлины на товары из Китая.

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