США отказались от полной амнистии для Huawei

Решение президента США Дональда Трампа временно снять санкции с Huawei не является безоговорочной амнистией. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, передает ТАСС.

По его словам, снятие ограничений касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании. Кудлоу отметил, что Министерство торговли США временно предоставит лицензии на поставку товаров общего назначения — продукцию, которая без ограничений доступна в других странах.

Ранее, 29 июня, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры между странами. США обязались не вводить новые пошлины на товары из Китая. Конкретные вопросы будут урегулированы в ходе встречи торгово-экономических делегаций двух стран.

Торговое противостояние между странами обострилось в мае 2019 года. После провальных переговоров США и Китай обменялись взаимными ограничениями на импорт. Вашингтон ввел пошлины на китайские товары на 200 миллиардов долларов, Китай ответил ограничениями на импорт американской продукции на 60 миллиардов. Помимо этого, Трамп запретил компаниям из США сотрудничать с китайской корпорацией Huawei.

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