Трамп оценил шансы на новую сделку с Китаем

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Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп назвал шансы на заключение торговой сделки с Китаем «по-настоящему хорошими». Об этом сообщает ТАСС.

Трамп назвал встречу с китайским лидером Си Цзиньпином «фантастической» и отметил, что у них сложились хорошие отношения. «Он хочет видеть, чтобы что-то произошло, как и я, думаю, есть по-настоящему хорошие шансы, что это произойдет», — сказал американский президент.

Ранее лидеры двух стран договорились возобновить торговые переговоры. О том, что США и Китай готовы прервать торговую войну, сообщалось 27 июня.

Торговое противостояние между странами обострилось в мае 2019 года. После провальных переговоров США и Китай обменялись взаимными ограничениями на импорт. Вашингтон ввел пошлины на китайские товары на 200 миллиардов долларов, Китай ответил ограничениями на импорт американской продукции на 60 миллиардов. Помимо этого, Трамп запретил компаниям из США сотрудничать с китайской корпорацией Huawei.

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