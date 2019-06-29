США и Китай заключили перемирие в торговой войне

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры между странами. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

США обязались не вводить новые пошлины на товары из Китая. Конкретные вопросы будут урегулированы в ходе встречи торгово-экономических делегаций двух стран.

Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке. В ходе встречи Трамп заявил, что американская сторона готова к заключению честной торговой сделки. По его словам, это войдет в историю.

О том, что США и Китай готовы прервать торговую войну, стало известно 27 июня накануне переговоров. Неизвестно, сколько продлится перемирие — источники в Пекине и Вашингтоне назвали срок в 6 месяцев, но подчеркнули, что это лишь прогноз, а не достоверные сведения.

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