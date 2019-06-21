США снова ударили по Китаю в торговой войне

Американское правительство из соображений государственной безопасности вслед за Huawei внесло в свой черный список четыре китайские IT-компании и один институт. Теперь они не смогут закупать американские товары и услуги. Об этом пишет CNBC со ссылкой на министерство торговли США.

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Организациями, которые попали под ограничения со стороны Вашингтона, стали Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси. Все они являются китайскими лидерами в разработке сверхбыстрых компьютерных вычислений и, в частности, используют для этого закупленные в США технологии. Они также занимаются производством микрочипов и создают программное обеспечение.

Американские власти заявили о высоком риске того, что эти пять организаций будут или уже вовлечены в деятельность, которая противоречит интересам США, их государственной безопасности и внешней политике. Теперь американским компаниям необходимо получать специальные лицензии, чтобы работать с этими контрагентам.

Как отмечает CNBC, в Вашингтоне пошли на такой шаг в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна состояться в июне на полях саммита G20 в Японии. В рамках встречи стороны, как ожидается, обсудят торговые противоречия двух стран.

В мае после провальных торговых переговоров США и Китай обменялись взаимными ограничениями на импорт. Вашингтон ввел пошлины на китайский импорт на 200 миллиардов долларов, Китай ответил ограничениями на ввозные американские товары на 60 миллиардов. Также Трамп поручил проработать повышение пошлин на оставшийся китайский импорт еще на 300 миллиардов.

Помимо этого США на фоне торгового противостояния включили Huawei в черный список. Компанию заподозрили в связях с китайскими спецслужбами, которым якобы передавались данные о пользователях. Это привело к тому, что с Huawei отказались сотрудничать ряд компаний в США, среди которых была Google. Компания оценила убытки от действий Вашингтона в перспективе двух лет в 30 миллиардов долларов.

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