Трамп снова передумал и атаковал в торговой войне с Китаем

Президент США Дональд Трамп поручил начать увеличение пошлин на товары из Китая еще на 300 миллиардов долларов. Об этом заявил торгпред США Роберт Лайтхайзер, передает Reuters.

Он уточнил, что по указанию президента США был запущен процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая.

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Ранее 11 мая Трамп заявил, что в зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров. Он отметил, что США и Китай за последние два дня провели откровенные и конструктивные переговоры относительно состояния торговых отношений между странами, и рассказал об очень прочных отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином.

8 мая США решили увеличить пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов. Причиной этого Вашингтон назвал отказ китайской стороны от компромиссов.

9 мая Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки и предупредил, что Пекин столкнется с жесткими тарифами, если соглашение не будет достигнуто.

Торговая война между Китаем и США началась в январе прошлого года с введения Вашингтоном пошлин на стиральные машины и панели для солнечных батарей. Впоследствии повышенные тарифы распространились на множество товаров, в том числе европейских. В декабре 2018 года Трамп и Си Цзиньпин договорились не вводить новые пошлины до марта.

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