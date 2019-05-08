США развязали новую торговую войну с Китаем

США решили увеличить пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов, сообщает Reuters. Согласно информации, опубликованной в Федеральном реестре США, решение вступит в силу с 10 мая.

Китай сожалеет о намерении американских властей повысить пошлины и в ответ будет вынужден принять контрмеры, передает РИА Новости.

В заявлении китайской стороны отмечается, что обострения торговых трений не соответствуют интересам народов двух стран и всего мира.

Ранее, 8 мая, сообщалось, что Вашингтон получил из Китая проект торгового соглашения между странами. Указывалось, что большинство требований США в проект не вошли.

Отмечалось, что именно отказ китайской стороны от компромиссов привел к нашумевшему заявлению президента США Дональда Трампа в Twitter о том, что с 10 мая торговые пошлины на определенные китайские товары вырастут с 10 до 25 процентов.

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