Китай отказался идти на уступки США в торговой войне

Вашингтон получил из Китая 6 мая проект торгового соглашения между странами. Как сообщает Reuters, большинство требований США в проект не вошли.

В каждой из семи глав проекта торговой сделки Китай отменил свои обязательства по изменению законов в ответ на основные жалобы со стороны США, которые побудили страну начать торговую войну.

В частности, в проект соглашения не вошло ужесточение законодательства в таких областях, как кража интеллектуальной собственности и коммерческих секретов, манипуляции с валютой, нарушение конкуренции, принудительная передача технологий, затруднение доступа к финансовым сервисам.

По словам источника агентства, последний раунд переговоров между странами прошел очень плохо, потому что «Китай стал жадным». «Переговоры были настолько плохими, что настоящим сюрпризом стало то, что Трамп дождался воскресенья, чтобы взорваться», — сказал он.

Отмечается, что именно отказ китайской стороны от компромиссов привел к нашумевшему заявлению президента США Дональда Трампа на своей странице в Twitter о том, что с 10 мая торговые пошлины на определенные китайские товары вырастут с 10 до 25 процентов. Кроме того, американский президент не исключил, что под пошлины попадут и китайские товары, которые ранее ими не облагались. Пекин заявил, что, несмотря на подобные заявления, не отказался от решения отправить делегацию в Вашингтон на переговоры, но может изменить дату визита.

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