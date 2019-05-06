Китай решил «простить» США и продолжить торговые переговоры

Китайская делегация готовится отправиться в Вашингтон на торговые переговоры с США, несмотря на слова американского президента Дональда Трампа о намерении поднять торговые пошлины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуаня. Источники агентства в то же время утверждают, что Китай рассматривает возможность отложить визит своей делегации в США для переговоров.

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«Я могу вам сказать, что китайская делегация готовится отправиться в США для торговых переговоров», — сказал он. При этом Гэн Шуан не уточнил, возглавит ли делегацию Лю Хэ — китайский вице-премьер, который является ведущим лицом в переговорах с США с китайской стороны.

Ранее сообщалось, что Китай может совсем отказаться от торговых переговоров с США после угроз со стороны Трампа увеличить пошлины на некоторые китайские товары с 10 до 25 процентов. Кроме того, американский президент не исключил, что под пошлины попадут и китайские товары, которые ранее ими не облагались.

США и Китай ввели взаимные повышенные пошлины в 2018 году. В результате торговых ограничений обе стороны понесли потери, которые оцениваются в десятки миллиардов долларов. В декабре стороны договорились о перемирии, которое истекло 1 марта. После этого США и Китай провели несколько раундов переговоров, последний из которых состоялся в Пекине 30 апреля. Следующий запланирован на 8 мая в Вашингтоне.

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