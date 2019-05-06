США поставили под угрозу окончание торговой войны с Китаем

Китай может отменить торговые переговоры с США из-за угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, в Пекине удивлены угрозами со стороны Вашингтона увеличить пошлины на некоторые китайские товары. Если Китай примет решение отменить переговоры, это будет соответствовать его стратегии не обсуждать соглашение под давлением угроз, отмечает издание.

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Трамп ранее в своем Twitter заявил, что с 10 мая торговые пошлины на определенные китайские товары вырастут с 10 до 25 процентов. Кроме того, американский президент не исключил, что под пошлины попадут и китайские товары, которые ранее ими не облагались.

США и Китай ввели взаимные повышенные пошлины летом 2018 года. Они коснулись товаров, объем импорта которых достигает сотен миллиардов долларов. Потери от торговой войны оцениваются в десятки миллиардов как для Вашингтона, так и для Пекина. В декабре стороны договорились о перемирии, но оно истекло 1 марта. После этого США и Китай неоднократно проводили переговоры. Последний их раунд состоялся в Пекине 30 апреля. Следующий запланирован на 8 мая и должен пройти в Вашингтоне.

В апреле газета писала, что США и Китай могут подписать окончательный вариант торгового соглашения в конце мая или начале июня. По итогам переговоров 30 апреля сообщалось, что Вашингтон и Пекин могут объявить о достижении договоренности к 10 мая, отмечал телеканал CNBC.

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