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США назвали главное условие для прекращения торговой войны

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США озвучили Китаю условие, выполнение которого приведет к прекращению торговой войны между странами, пишет Bloomberg. От Пекина требуется прекратить искусственное занижение курса юаня.

По данным издания, китайская сторона в курсе требований Вашингтона: этот вопрос обсуждается уже несколько месяцев на переговорах, которые должны завершиться к началу марта — в противном случае США введут повышенные пошлины на китайские товары объемом до 200 миллиардов долларов в год.

Положение об отказе от намеренной девальвации юаня является одним из центральных в «Меморандуме о взаимопонимании» — документе, который разрабатывается совместно делегациями двух стран и в дальнейшем, как ожидается, будет подписан президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

В 2018 году юань подешевел на пять процентов. Экономисты называют это осознанной политикой китайских властей, пытающихся компенсировать негативный эффект от уже введенных Вашингтоном пошлин. Благодаря низкому курсу китайской валюты товары, местные производители получают возможность устанавливать более низкие долларовые цены на свои товары и таким образом получать конкурентные преимущества на внешних рынках.

На фоне переговоров юань уже укрепился на 0,5 процента, что является наивысшим показателем за последние недели, отмечает агентство.

В декабре прошлого года на саммите G20 в Буэнос-Айресе Трамп и Си Цзиньпин договорились отложить введение новых пошлин до марта. К этому сроку страны должны заключить всеобъемлющее торговое соглашение. Очередной раунд переговоров состоится на этой неделе в Пекине.

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