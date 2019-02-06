Трамп заложил фундамент для новых торговых войн

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять законопроект, который позволит вводить импортные пошлины на товары из стран на взаимной основе, сообщает ТАСС.

Призыв прозвучал во время традиционного ежегодного послания обеим палатам парламента «О положении страны» (State of the Union).

«Сегодня вечером я прошу вас принять закон о взаимовыгодной торговле. Если другая страна установит несправедливые пошлины на американскую продукцию, мы сможем взимать с них точно такие же пошлины на продукцию, которую они продают нам», — заявил Трамп.

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По его словам, сейчас экономической мощи США завидует весь мир, а торговые соглашения с Мексикой и Канадой в рамках обновленного механизма NAFTA (Североамериканское соглашение о свободной торговле) позволят вернуть в страну рабочие места, укрепить сельское хозяйство и защитить интеллектуальную собственность.

Повышенные импортные пошлины, впервые введенные Вашингтоном в январе прошлого года в отношении панелей для солнечных батарей и стиральных машин, спровоцировали события, впоследствии названные торговой войной. Китай, Евросоюз и другие страны ввели ответные пошлины. На данный момент тарифами обложены китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов в год.

В декабре Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились отложить новое повышение пошлин до марта. За это время они должны заключить всеобъемлющее соглашение, которое положит конец торговой войне.

Ранее ООН выпустила доклад, в котором предостерегла участников торговой войны от возможной эскалации конфликта. В противном случае, по мнению авторов, мир может столкнуться еще и с валютными войнами, в рамках которых монетарные власти будут обесценивать национальные валюты ради выгоды своих экспортеров.

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