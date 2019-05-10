Китай ответил США в торговой войне

Китай примет ответные меры после решения США об увеличении пошлин на импортируемую из этой страны продукцию, которое вступило в силу в пятницу, 10 мая. Об этом сообщает Reuters.

Министерство коммерции Китая выразило сожаление из-за увеличения Вашингтоном торговых пошлин с 10 до 25 процентов на китайскую продукцию на сумму 200 миллиардов долларов. В то же время китайская сторона рассчитывает на урегулирование разногласий в ходе проходящих в США торговых переговоров.

Материалы по теме Накипело Почему США и Китай уничтожают друг друга в торговой войне

9 мая президент США Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки и предупредил, что Пекин столкнется с жесткими тарифами, если соглашение не будет достигнуто.

В связи с тем, что Китай не включил в проект торгового соглашения между странами большинство требований США, Вашингтон принял решение увеличить пошлины с 10 до 25 процентов. Кроме того, американский президент не исключил, что под пошлины попадут и китайские товары, которые ранее ими не облагались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!