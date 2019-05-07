Стало известно о плане Пекина на случай продолжения торговой войны с США

В ответ на возможное очередное повышение пошлин на китайские товары до 25 процентов Пекин готовит пакет мер по стимулированию национальной экономики, пишет газета South China Morning Post.

Ответный сценарий включает, в частности, дополнительное снижение налогов и сборов, стимулирование покупок бытовой техники и автомобилей, а также дальнейшие снижение процентных ставок для роста кредитования, особенно для небольших компаний, которые наиболее уязвимы в ходе торговых войн.

Также, как заявили опрошенные газетой местные аналитики, не исключено снижение ограничений на продажу недвижимости в небольших городах и дальнейшие меры по открытию экономики для иностранных инвесторов.

Отмечается, что план по стимулированию экономики Китая уже разрабатывается, и недавние заявления президента США Дональда Трампа, поставившие под угрозу окончание торговой войны, только ускорят их разработку.

Ранее сообщалось, что Китай может отменить торговые переговоры с США из-за угроз со стороны Трампа, который в своем Twitter заявил, что с 10 мая торговые пошлины на определенные китайские товары вырастут с 10 до 25 процентов. Кроме того, он дал понять, что под пошлины попадут и китайские товары, которые ранее ими не облагались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!