Определена причина отказа Китая идти на уступки США в торговой войне

Китай занял более жесткую позицию в торговых переговорах из-за уверенности в том, что США готовы смягчить свои требования. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников, такое решение Пекин принял после недавних действий и заявлений президента США Дональда Трампа, которые якобы свидетельствовали о его готовности пойти на компромисс.

В частности, заявление главы государства о необходимости понизить процентную ставку в США было воспринято китайской стороной как «свидетельство того, что президент считает американскую экономику менее стабильной, нежели он утверждал».

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Также власти Пекина «были воодушевлены» словами Трампа о дружбе с председателем КНР Си Цзиньпином и его положительными отзывами о вице-премьере Госсовета КНР Лю Хэ.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки. Он предупредил, что Пекин столкнется с жесткими тарифами, если соглашение не будет достигнуто.

В связи с тем, что Китай не включил в проект торгового соглашения между странами большинство требований США, Вашингтон принял решение увеличить пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов. Пекин пообещал ввести ответные меры.

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