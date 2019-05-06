Китай отказался обсуждать ядерное разоружение

Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

«Мы не будем участвовать ни в каких переговорах по трехстороннему ядерному разоружению», — заявил дипломат. Он добавил, что Китай против ситуаций, когда кто-то выступает от его имени.

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26 апреля телеканал CNN со ссылкой на анонимных представителей администрации США сообщил, что Трамп стремится заключить новую «грандиозную ядерную сделку». Отмечалось, что, по мнению американского лидера, контроль над вооружениями должен распространяться на Россию и Китай и «все [их] оружие, все боеголовки, все ракеты». Москва приветствовала такие призывы Трампа.

Согласно Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который обязывает Россию и США сокращать ядерный арсенал, к 5 февраля 2018 года у сторон должно было остаться не более 1550 боеголовок. Действие договора заканчивается в 2021 году.

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