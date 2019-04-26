Кремль ответил на идею Трампа по ядерному оружию

В Кремле положительно расценивают идею президента США Дональда Трампа о необходимости уничтожения ядерного оружия, но не знают деталей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» в пятницу, 26 апреля.

«Идея прекрасная! Но нет никаких деталей. Нет понимания, в чем суть инициативы», — сказал Песков.

Ранее 26 апреля замминистра иностранных дел Сергей Рябков указал на сложный характер темы ядерного разоружения. Он отметил, что практическая сторона вопроса до сих пор не прорабатывалась.

В тот же день телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Трамп готовит «грандиозную ядерную сделку» с участием России и Китая. Днем ранее американский президент предложил Китаю и России полностью отказаться от ядерного оружия.

19 апреля администрация Дональда Трампа без объяснения причин засекретила данные о запасах ядерного оружия. Согласно последнему отчету от 30 сентября 2017 года, США обладали 3822 ядерными боеголовками.

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