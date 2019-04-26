Россия поприветствовала призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Россия приветствует призыв президента США Дональда Трампа к Москве и Пекину отказаться от ядерного оружия. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает «Интерфакс».

«Это — сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках», — отметил дипломат.

Он сказал, что Москва может приступить к переговорам о трехстороннем разоружении, когда США представят конкретные предложения. Рябков добавил, что МИД внимательно следит за сигналами по этой теме, в том числе за соответствующей публикацией CNN.

Замглавы ведомства отметил, что суммарный потенциал ядерного оружия России остается ниже, чем предусматривает Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Дипломат подчеркнул, что на данный момент именно США подрывают все соглашения по контролю над вооружениями.

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Ранее 26 апреля телеканал CNN со ссылкой на анонимных представителей администрации США сообщил, что Трамп стремится заключить новую «грандиозную ядерную сделку». Отмечается, что, по мнению американского лидера, контроль над вооружениями должен распространяться на Россию и Китай и «все [их] оружие, все боеголовки, все ракеты». Однако в статье подчеркивается, что Пекин давно заявляет, что не будет участвовать в соглашениях со странами, имеющими гораздо большие ядерные запасы.

25 апреля Трамп предложил Китаю и России полностью отказаться от ядерного оружия.

Согласно СНВ-3, который обязывает стороны сокращать ядерный арсенал, к 5 февраля 2018 года у США и России должно было остаться не более 1550 боеголовок. Действие договора заканчивается в 2021 году.

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