Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Сегодня я наблюдал, как президент Путин заявил о том, что рад возможности помогать с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы все хотим и должны избавиться от ядерного оружия. Россия должна избавиться, Китай должен избавиться», — сказал он.

15 марта руководство Северной Кореи заявило, что рассматривает вероятность приостановки переговоров с США о денуклеаризации. По утверждению МИД КНДР, Пхеньян не намерен идти на уступки требованиям США, равно как и вести такого рода переговоры.

19 апреля администрация президента Дональда Трампа без объяснения причин засекретила данные о запасах ядерного оружия. Согласно последнему отчету от 30 сентября 2017 года, США обладали 3822 ядерными боеголовками.

По Договору России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который обязывает стороны сокращать ядерный арсенал, к 5 февраля 2018 года у США и России должно было остаться не более 1550 боеголовок. Действие договора заканчивается в 2021 году.