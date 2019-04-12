США предложили общаться с Россией методами 1980-х

США стоит установить диалог с Россией, чтобы предотвратить возможный ядерный конфликт — примером нужной политики могут быть 1980-е годы. Об этом говорится в опубликованной 10 апреля в The Wall Street Journal статье бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Джорджа Шульца, Уильяма Перри, бывшего министра обороны страны, и Сэма Нанна, некогда — сенатора от штата Джорджия.

Авторы статьи под названием «Угроза ядерной войны все еще существует» считают, что новое противостояние между США и Россией может оказаться более тяжелым и опасным, чем Холодная война — в том числе из-за возможности кибератак на ядерные системы одной из сторон. По их мнению, существующая политика сдерживания не сможет защитить мир от «ядерной ошибки» или «ядерного терроризма».

Поэтому, считают отставные политики, американским властям стоит изменить свою политику в отношении России и сесть за стол переговоров, чтобы обсудить «широкий круг вопросов по стратегической стабильности». Президенты Дональд Трамп и Владимир Путин должны подписать декларацию, гарантирующую, что их страны не допустят ядерной войны — эта мера должна «обновить» совместное заявление президента США Рональда Рейгана и генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в 1985 году.

По результатам сотрудничества две страны, вместе располагающие более чем 90 процентами запасов мирового ядерного оружия, должны выработать общее видение структуры безопасности и определиться с необходимыми для ее выстраивания инструментами и политическими инициативами, считают авторы статьи.

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