В Кремле отреагировали на возможность переговоров с США о разоружении

В Кремле прокомментировали информацию о возможных переговорах с США по разоружению. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «пока каких-либо внятных предложений» на этот счет не поступало. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в воскресенье, 17 марта, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что он не исключает возможности проведения новых консультаций между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями.

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По его мнению, в этих переговорах стоит принять участие и Китаю.

В начале февраля США приостановили выполнение обязательств Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Президент России Владимир Путин заявил, что страна приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. По заявлению американской стороны, причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как Вашингтон продолжает их соблюдать.

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