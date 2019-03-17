В Кремле отреагировали на возможность переговоров с США о разоружении

В Кремле прокомментировали информацию о возможных переговорах с США по разоружению. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «пока каких-либо внятных предложений» на этот счет не поступало. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее в воскресенье, 17 марта, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что он не исключает возможности проведения новых консультаций между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями.
По его мнению, в этих переговорах стоит принять участие и Китаю.
В начале февраля США приостановили выполнение обязательств Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Президент России Владимир Путин заявил, что страна приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. По заявлению американской стороны, причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как Вашингтон продолжает их соблюдать.