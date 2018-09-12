Путин усомнился в способности США в одиночку разоружить Северную Корею

Президент России Владимир Путин заявил, что гарантии безопасности Северной Корее должны давать не только США, но и другие страны. Его слова в среду, 12 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру» во Владивостоке.

По словам российского лидера, то, что Пхеньян устроят гарантии безопасности только от Вашингтона — сомнительно. «Гарантии какие могут быть? Международные, — сказал он, — (...) международное сообщество может дать такие гарантии, в том числе обеспеченные присутствием в этих договоренностях ядерных держав».

В то же время он отметил, что Москва будет рада, если КНДР удовлетворят исключительно американские ручательства, однако «это вряд ли произойдет». «(...) если Северная Корея что-то делает на пути к денуклеаризации, то она ожидает в ответ каких-то встречных шагов, а не просто бесконечных требований полного разоружения до решения вопроса о том, как будет обеспечена ее безопасность», — добавил Путин.

Президент в рамках ВЭФ также пригласил северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить Россию в любое удобное для него время.

В июне США предъявили КНДР требования по 47 пунктам в рамках договора о полной денуклеаризации. Американская сторона включает в термин «полной денуклеаризации» ликвидацию ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также ракет и всех соответствующих объектов. Вашингтон обязался предоставить гарантии безопасности Северной Корее, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность ядерному разоружению.

IV Восточный Экономический Форум проходит в кампусе Дальневосточного Федерального Университета во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

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