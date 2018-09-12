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Россия предложила Японии мирный договор

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Синдзо Абэ и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Такое заявление он сделал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 12 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий», — сказал российский лидер. По его словам, на основе договора страны продолжат решать спорные вопросы.

«Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет,» — добавил он.

Ранее Абэ в рамках ВЭФ заявлял, что отсутствие мирного договора между Москвой и Токио — это ненормальная ситуация. Его слова передавало РИА Новости.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

IV Восточный Экономический Форум проходит в кампусе Дальневосточного Федерального Университета во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

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