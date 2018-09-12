Экономика
 
Последние новости
Россияне предпочли любовь и дом «ячейке общества»
Фанаты попросили Макгрегора подраться с Нурмагомедовым под Егора Крида
«Ответственный» учитель избивал школьника за несделанную домашнюю работу
Доказана польза голодания для продления жизни
Американец полвека отработал в «Макдоналдсе» и не пожалел
Лавров рассказал об исчезающей монополии США на заказ музыки
Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
Раскрыта тайна появления кратера в Сибири
Вторую из сестер-убийц Хачатурян отправили на психиатрическую экспертизу
США отказались допустить новый российский самолет-разведчик к полетам над США
Новости партнеров

На ВЭФ поискали меры для адресной поддержки бизнеса

Перейти в «Мою Ленту»

В рамках ВЭФ состоялась панельная сессия, на которой обсуждалась адресная инфраструктура поддержки бизнеса, передает корреспондент «Ленты.ру».

Участники разговора отметили, что инфраструктурная господдержка является инструментом привлечения инвестиций для компаний. «Уникальность заключается в том, что государство бесплатно дает деньги на строительство инфраструктуры там, где появляется новое предприятие, не требуя взамен ни собственности, ни, тем более, долей в бизнесе, фактически это стимул приходить на Дальний Восток», — отметил в этой связи заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

При этом механизмы господдержки расширяются. «Появилась новая форма финансирования — субсидирование затрат резидента. Это не означает, что денег стало больше, просто появился механизм, который в случае необходимости, когда нужно построить быстрее, чем мы можем по нормативам государственных строек это сделать, профинансировать тот объект, который нужен для ввода в эксплуатацию», — сказал генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

В ходе дискуссии был выявлен ряд основных проблем, с которыми сталкивается бизнес на Дальнем Востоке. В частности, отмечалось, что развитие инфраструктуры от среднероссийских показателей. «Плотность инфраструктуры в 10 раз ниже, чем в европейской части страны, это колоссально сдерживающий фактор для инвестиций на Дальний Восток», — отметил Александр Крутиков. Кроме того, по его мнению, в доработке нуждаются механизмы инфраструктурной поддержки. «На этот инструмент поддержки “покушений” очень много, как со стороны Счетной Палаты, так и со стороны наших коллег из Минфина. Потому что само по себе это понимание того, что ты “даришь” бюджетные деньги — оно всеми воспринимается именно так», — сказал он. «В (предлагаемом Минвостокразвития — прим. «Ленты.ру») законопроекте есть ограничения в 30 процентов от объема инвестиций инвестора, которые могут быть просубсидированы в виде налоговых преференций. И это, мне кажется, ограничение для Дальнего Востока, потому что здесь нередко бывает и такое, что инвестиции в инфраструктуру превышают инвестиции в сам проект инвестора», — отметил генеральный директор «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий Кудинов.

В качестве решения существующих проблем участники дискусии предложили расширить список мер господдержки и учесть при этом интересы бизнеса. «Во главу ставится увеличение инвестиций, реализация майского указа президента в отношении объемов прямых инвестиций — доведение до 25 процентов от ВВП, и идет дискуссия о том, что необходимо сделать для частных компаний, чтобы их капитальные вложения были выше. Одно из направлений — предоставление государственной поддержки. Там есть несколько возможностей», — рассказал вице-президент «Алросы» Сергей Барсуков). «Реализацией одной промышленной инфраструктуры обойтись нельзя. Здесь именно надо развивать социальную инфраструктуру», — подчеркнул генеральный директор «Колмар Груп» Валерий Цивилев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров рассказал об исчезающей монополии США на заказ музыки
Ценам на нефть предрекли обвал
Пенсионеров задумали превратить в бизнесменов
Другие материалы рубрики
Экономика00:02 9 сентября

Отстрелялись

Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
11:5811 сентября

Alibaba Group будет развивать электронную коммерцию в России

06:17Сегодня

Корпорация МСП договорилась с X5 Retail Group о поддержке сельхозпроизводителей

15:0211 сентября

Конкурс «Лидеры России» стал социальным лифтом

Экономика16:1829 августа

Песочное счастье

Организатор арт-студии о том, как важно быть ребенком
17:26 5 сентября

Союз вкладчиков призвал провести референдум по изменению статуса Банка России

22:2711 сентября

Илон Маск нашел способ удешевить Tesla

14:3511 сентября

В Tele2 предложили экспериментальный путь развития для Дальнего Востока

Экономика00:01 7 сентября

Черный пепел

Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
12:3811 сентября

РФПИ, Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group создали совместное предприятие

20:4611 сентября

Медведев отказался надувать щеки

14:2111 сентября

Продвинутые промышленники заставят своих коллег внедрять «зеленые технологии»

Россия
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Российских военных начнут наказывать за рассказы в сети о службе
Россияне предпочли любовь и дом «ячейке общества»
Грабители напали на девушку и обнаружили Шакруха
Коммунисты предложили отложить выборы губернатора Владимирской области
Все материалы
Мир
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Бывший боевик «Аль-Каиды» пожаловался на скучную жизнь террористов
Забрали в могилу
В американской глубинке исчезают женщины и дети. Их пропажа покрыта тайной
Президент Шри-Ланки пожаловался на «собачью еду» в самолете
Лавров рассказал об исчезающей монополии США на заказ музыки
Россия заявила о съемках провокации с химоружием в Сирии
Президент Танзании назвал предохраняющихся от беременности лентяями
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
На Украине задержали бывшего замглавы Севастополя
Пашинян поручил за два часа обезоружить охрану олигархов и чиновников
Грузия поделится марихуаной со всем миром
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
На ВЭФ поискали меры для адресной поддержки бизнеса
Корпорация МСП договорилась с X5 Retail Group о поддержке сельхозпроизводителей
Конкурс «Лидеры России» стал социальным лифтом
Илон Маск нашел способ удешевить Tesla
Все материалы
Силовые структуры
Дотянулся до звезд
Он стал послом грузинской мафии в Европе. Его люди обокрали Шакиру
Ювенальный тупик
Малолетки безнаказанно совершают преступления. Почему им все сходит с рук?
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Судьбу авторитета Сутулого решит лидер преступной России
Вторую из сестер-убийц Хачатурян отправили на психиатрическую экспертизу
Полицейские задержали «умершего» 20 лет назад убийцу
Суд отправил под арест двух участников несогласованной акции в Москве
Все материалы
Наука и техника
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Кунг-фу правда
В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
Выявлены сигналы от самого загадочного объекта во Вселенной
Раскрыта тайна появления кратера в Сибири
Обнаружены последствия смертоносной катастрофы
США отказались допустить новый российский самолет-разведчик к полетам над США
Все материалы
Спорт
Зачехлили
Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
Джон Терри захотел от «Спартака» больше денег
Игрок «Барселоны» закатил вечеринку на тысячи евро и отказался платить
Тренер сборной Чехии уволился после разгрома от России
Джефф Монсон объяснил желание стать депутатом
Российский спорт откликнулся на перспективу боя главы Росгвардии с Навальным
В Европе появится новый футбольный турнир
Все материалы
Культура
Что смотреть осенью
Кислота, Кейдж, Ку-клукс-клан: самые интересные фильмы сезона
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
«И я такой: ну твою ж мать!»
Главный детективщик Франции о животном страхе и Стивене Кинге
Штирлица посчитали причиной прихода Путина к власти
Участник Backstreet Boys избежал ответственности за изнасилование
Шнуров объяснил скандальный клип Киркорова и Баскова «духом постмодернизма»
Маккартни рассказал о групповой мастурбации с Ленноном
Все материалы
Интернет и СМИ
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Американцы постреляли из окна автомобиля на камеру и попали в розыск
Участник X Factor вышел на сцену и признался в «женском» прошлом
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Школа пообещала обучить детей зарабатывать миллионы и разъярила родителей
Пользователь решил объяснить мемы в интернете и стал звездой
Durex накажут за «зараженных половыми инфекциями» россиян
Все материалы
Ценности
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Спрячь от королевы
Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
В России из нового iPhone сделают оберег
Раскрыт секрет популярности футболок Levi's
В список самых влиятельных людей в мире моды попали 13 россиян
Определена марка часов главы Росгвардии
Все материалы
Путешествия
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Российский самолет чуть не столкнулся с воздушным шаром
Летевший на Ибицу пассажир поделился белым порошком с бортпроводником
За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер
Россия оказалась популярнее заграницы
Все материалы
Из жизни
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Корова задушила напавшего на нее льва
Американец полвека отработал в «Макдоналдсе» и не пожалел
Девушка потратила крупную сумму на мечту умирающего отца и оказалась обманута
Пропавший семь лет назад кот вернулся к хозяевам
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Продавщица годами таскала ветчину на работе и наела на тысячи долларов
Все материалы
Авария на 400 км/ч
«Я выбил шлемом боковое стекло» — тест-пилот Bugatti вспоминает, как разбился на гиперкаре Veyron
Настоящие «стритрейсеры»
Гоночные машины с микроскопическим дорожным просветом, которые переделаны под обычные дороги
Видео: Lambo за 21 млн
Почему кроссовер Lamborghini Urus столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Минивэны грязи не боятся
Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник. Часть 2
Названы российские цены на новый Kia Cerato
«Народный кроссовер» Volkswagen для России: новые фотографии
Большой кроссовер Kia полностью раскрыли на модном показе
Все материалы
Дом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
За чертой
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Самый дорогой пентхаус Москвы оценили в миллиард рублей
Горячую воду в России будут отключать на три дня
Назван лучший для покупки жилья город Крыма
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Все материалы