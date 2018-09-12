На ВЭФ поискали меры для адресной поддержки бизнеса

В рамках ВЭФ состоялась панельная сессия, на которой обсуждалась адресная инфраструктура поддержки бизнеса, передает корреспондент «Ленты.ру».

Участники разговора отметили, что инфраструктурная господдержка является инструментом привлечения инвестиций для компаний. «Уникальность заключается в том, что государство бесплатно дает деньги на строительство инфраструктуры там, где появляется новое предприятие, не требуя взамен ни собственности, ни, тем более, долей в бизнесе, фактически это стимул приходить на Дальний Восток», — отметил в этой связи заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

При этом механизмы господдержки расширяются. «Появилась новая форма финансирования — субсидирование затрат резидента. Это не означает, что денег стало больше, просто появился механизм, который в случае необходимости, когда нужно построить быстрее, чем мы можем по нормативам государственных строек это сделать, профинансировать тот объект, который нужен для ввода в эксплуатацию», — сказал генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

В ходе дискуссии был выявлен ряд основных проблем, с которыми сталкивается бизнес на Дальнем Востоке. В частности, отмечалось, что развитие инфраструктуры от среднероссийских показателей. «Плотность инфраструктуры в 10 раз ниже, чем в европейской части страны, это колоссально сдерживающий фактор для инвестиций на Дальний Восток», — отметил Александр Крутиков. Кроме того, по его мнению, в доработке нуждаются механизмы инфраструктурной поддержки. «На этот инструмент поддержки “покушений” очень много, как со стороны Счетной Палаты, так и со стороны наших коллег из Минфина. Потому что само по себе это понимание того, что ты “даришь” бюджетные деньги — оно всеми воспринимается именно так», — сказал он. «В (предлагаемом Минвостокразвития — прим. «Ленты.ру») законопроекте есть ограничения в 30 процентов от объема инвестиций инвестора, которые могут быть просубсидированы в виде налоговых преференций. И это, мне кажется, ограничение для Дальнего Востока, потому что здесь нередко бывает и такое, что инвестиции в инфраструктуру превышают инвестиции в сам проект инвестора», — отметил генеральный директор «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий Кудинов.

В качестве решения существующих проблем участники дискусии предложили расширить список мер господдержки и учесть при этом интересы бизнеса. «Во главу ставится увеличение инвестиций, реализация майского указа президента в отношении объемов прямых инвестиций — доведение до 25 процентов от ВВП, и идет дискуссия о том, что необходимо сделать для частных компаний, чтобы их капитальные вложения были выше. Одно из направлений — предоставление государственной поддержки. Там есть несколько возможностей», — рассказал вице-президент «Алросы» Сергей Барсуков). «Реализацией одной промышленной инфраструктуры обойтись нельзя. Здесь именно надо развивать социальную инфраструктуру», — подчеркнул генеральный директор «Колмар Груп» Валерий Цивилев.