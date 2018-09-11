Пенсионеров задумали превратить в бизнесменов

Пенсионеров планируют вовлекать в семейный бизнес. Как сообщил в интервью ТАСС глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), для этого, в частности, планируется ввести «семейный патент».

«Мы подготовили это предложение (система семейного бизнеса для пенсионеров), в том числе, например, это "семейный патент". Если этот "семейный патент" приобретен, то дальше все трудовые отношения, которые происходят внутри семьи, не должны регулироваться кем-то со стороны», — рассказал Катырин. Он уточнил, что «семейный патент» можно использовать и для граждан предпенсионного возраста.

Катырин добавил, что во всем мире уже существует достаточно развитая система семейного бизнеса с особыми условиями для тех, кто в нем участвует. В России подобный институт пока никак не развит, отметил он.

Ранее представители бизнеса выступили с инициативой снизить пенсионные взносы для сотрудников предпенсионного возраста с 22 до 10 процентов и компенсировать расходы на создание новых рабочих мест.

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