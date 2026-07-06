Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:40, 6 июля 2026Интернет и СМИ

В НАТО не захотели огорчать Трампа выступлением Зеленского

The Telegraph: Зеленский не будет выступать на саммите НАТО, чтобы не огорчать Трампа
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на саммите НАТО, который пройдет 7 и 8 июля в Анкаре, так как его речь может не понравиться американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом пишет издание The Telegraph.

«Неприятным для Зеленского стало известие том, что он не будет участвовать в основной программе саммита и, в отличие от предыдущих лет, не выступит с яркой речью перед лидерами стран НАТО. В альянсе, напротив, решили не привлекать внимание к Зеленскому и украинскому вопросу, опасаясь огорчить Трампа», — говорится в материале о решении альянса, не захотевшего расстраивать американского лидера.

Издание предположило, что украинский лидер обратится к западным коллегам за финансовой помощью, так как Киеву «катастрофически не хватает денег» для продолжения военного конфликта с Россией и поддержки экономики страны.

Ранее журналист Алекс Христофору предостерег Зеленского от встречи с Трампом. Журналист отметил, что она может обернуться новым унижением для Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК раскрыл версии произошедшего с пропавшими в российском регионе девочками

    В Индонезии разработают платежный сервис для российских туристов

    В Подмосковье возбудили дело из-за завышения цен на бензин

    Названы причины отказаться от покупки подержанного iPhone

    Бабкина раскритиковала молодежь фразой «накачали губы выше носа»

    В России призвали уничтожать спутники США за их роль в атаках на НПЗ

    Ушедший в отставку премьер Молдавии выступил с первым заявлением

    Британия подняла истребители для перехвата российских Ту-142

    В Evolute объяснили дефицит машин у дилеров

    Генерал-майор рассказал о новой тактике атак ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok