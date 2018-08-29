Путин предупредил об использовании пенсионной реформы для саморекламы

Изменения пенсионной системы волнуют граждан, и политические силы, прежде всего, конечно, оппозиционные, будут использовать эту ситуацию для саморекламы и укрепления своих позиций. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Это неизбежные издержки политического процесса в любом демократическом обществе. Тем не менее, я просил правительство самым серьезным образом изучить и использовать все прозвучавшие конструктивные предложения, в том числе и от оппозиции», — сказал президент.

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Ранее Путин объявил о смягчении пенсионной реформы: власти намерены снизить выход на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии.

Главная цель реформы — сохранение устойчивости пенсионной системы. «Основная задача — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед. А значит не только сохранение, но и рост доходов, пенсий нынешних и будущих пенсионеров», — уточнил Путин в ходе телеобращения.

Глава правительства Дмитрий Медведев объявил о проведении пенсионной реформы 14 июня. Реформа включала в себя повышение пенсионного возраста на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме.

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