Президент России Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. Власти намерены снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Возраст выхода на пенсию для женщин должен быть в 60 лет, вместо правительственных 63, для мужчин — 65 лет», — заявил президент.

Владимир Путин объяснил, что Россия сталкивается с итогами демографической ямы 90-х, которая, по словам Путина, сопоставима с демографическими проблемами Великой отечественной войны. При этом Путин заверил, что денег в бюджете для поддержания стабильности пенсионной системы достаточно.

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«Однако тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывают, что тянуть дальше нельзя», — признает президент.

Необходимость изменений связана в первую очередь с потребностью повышения пенсионных выплат, которые, благодаря реформе, теперь будут расти примерно на тысячу рублей в год.

Также президент России предложил оформить гражданам, которые в ближайшие два года планировали выйти на пенсию, особую льготу — выйти на пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Глава правительства Дмитрий Медведев объявил о проведении пенсионной реформы 14 июня. Реформа включала в себя повышение пенсионного возраста на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме.

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