Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Об этом глава правительства заявил в ходе заседания кабмина, сообщает ТАСС.

Он отметил, что власти намерены повышать возраст выхода на пенсию постепенно. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.

«Предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — сказал премьер-министр.

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Медведев убежден, что Россия создала необходимые условия для повышения пенсионного возраста, поэтому изменения системы назрели давно. Глава кабмина отметил, что реформирование системы позволит повышать пенсию в среднем на 1000 рублей в год, вместо текущей индексации на уровне 400-500 рублей в год.

Также для граждан с большим стажем предусмотрена дополнительная льгота — они смогут выйти на пенсию на два года раньше срока. Речь идет о женщинах со стажем более 40 лет и о мужчинах со стажем более 45 лет.

В среду, 13 июня, стало известно, что правительство выбрало самый жесткий вариант повышения пенсионного возраста — за каждый год поэтапного роста, пенсионный возраст будет повышаться на год.

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