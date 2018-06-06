Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста даже на полгода за год приведет к ухудшению материального положения россиян, которые должны были стать пенсионерами, но из-за повышения пенсионного возраста не стали таковыми. Об этом говорится в докладе замглавы Научно-исследовательского института актуальной экономики (ИАЭ) Ивана Антропова, копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».

По оценкам авторов доклада, за каждые полгода отсрочки пенсионного возраста россияне будут терять в среднем 82,2 тысячи рублей. Эта сумма складывается из среднемесячной пенсии, согласно данным Росстата, она составляет 13,7 тысячи рублей, умноженной на полгода — срок государственного обеспечения, которого потенциальные пенсионеры будут лишены.

В случае если пенсионный возраст увеличат на пять лет, то личные потери каждого россиянина в среднем составят 822 тысячи рублей (при условии, что средняя пенсия так и останется на уровне 13,7 тысячи рублей). По оценкам института, за год на пенсию выходят до двух миллионов человек. «Таким образом, в случае принятия решения о повышении пенсионного возраста на 0,5 года каждый год в течение 10 лет, для экономики это означает сокращение доходов населения примерно на 41,1 миллиарда рублей только в первый год реализации программы», — говорится в докладе.

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Помимо непосредственных денежных потерь, аналитики института говорят о проблемах на рынке труда, так как из-за повышения пенсионного возраста люди будут позже увольняться с работы, а значит, новые рабочие места будут появляться позднее, от чего пострадает молодежь. На работающих пенсионеров, по данным Росстата, в текущий момент приходится 34,5 процента всех российских работников.

Эксперты ИАЭ признают, что повышение пенсионного возраста необходимо, однако проводить столь масштабное изменение пенсионной системы необходимо при соблюдении жестких условий, среди которых: экономика России на протяжении минимум трех лет не отстает от среднемирового ВВП сильнее, чем на 1 процентный пункт, возраст дожития у мужчин должен быть не менее 19 лет, а у женщин — не менее 22 лет. Лишь после достижения этих условий эксперты ИАЭ рекомендуют властям повышать пенсионный возраст со скоростью в полгода за год.

Во вторник, 5 июня, Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал итоги опроса о пенсионном возрасте. Согласно результатам исследования, 82 процента россиян негативно настроены к стремлению властей повысить пенсионный возраст, большинство опрошенных опасаются, что просто не доживут до него.

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