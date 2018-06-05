Россияне испугались не дожить до пенсии

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Большинство россиян не хотели бы повышения пенсионного возраста, их устраивают нынешние пороги выхода на пенсию, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Предложение повысить пенсионный возраст поддерживают только 9 процентов россиян, 82 процента относятся к этой инициативе отрицательно. Свою позицию опрошенные обосновали низкой вероятностью дожить до нового пенсионного возраста.

Около 19 процентов россиян полагают, что правительство намерено повысить пенсионный возраст из-за отсутствия средств, 16 процентов объясняют действия властей нежеланием тратить деньги на выплату пенсий, 11 процентов считают, что кабмин стремится таким образом пополнить федеральный бюджет.

25 мая вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первые изменения в системе пенсионного обеспечения в России могут произойти уже в 2019 году. «Пенсионная реформа — это же не сиюминутная тема. Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше», — сказала она.

В начале мая премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в «самой короткой перспективе». Правительство намерено подготовить соответствующий законопроект для его принятия уже в весеннюю сессию Госдумы — до 15 июля.

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