Названы сроки внесения в Госдуму закона о повышении пенсионного возраста

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Госдумы сообщил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в «самой короткой перспективе». Об этом сообщает РБК со ссылкой на прямой эфир телеканала «Россия 24».

Вопрос о судьбе этой инициативы Медведеву задал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. «Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста», — ответил премьер, отметив, что прежние рамки выхода на пенсию принимались в 1930-е годы.

Тогда, по словам Медведева, средняя продолжительность жизни «была в районе 40 лет». С тех пор изменились условия, возможности и желание людей трудиться, период активной жизни, подчеркнул он.

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«На систему все сильнее влияют демографические изменения, и будущее правительство должно все это учитывать, система неидеальная, ее нужно совершенствовать», — добавил Медведев.

Глава правительства 28 апреля подтвердил, что Россию ждет пенсионная реформа. Он тогда отметил, что выросла продолжительность жизни, поэтому о повышении возраста выхода на пенсию уже можно говорить.

В середине апреля правительство официально признало вопрос пенсионного возраста назревшим, однако никаких конкретных показателей или планок кабмин не раскрывал.

Тогда же аналитики Внешэкономбанка прогнозировали, что пенсионный возраст начнут повышать уже с 2020 года. Эксперты РАНХиГС ранее публиковали доклад о неизбежности повышения пенсионного возраста, за нововведения выступает также и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

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