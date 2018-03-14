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ВЭБ назвал сроки повышения пенсионного возраста в России

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С 2020 года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста. Такой сценарий представлен в базовом варианте прогноза экономического развития страны на 2018-2021 годы, подготовленного экспертами Внешэкономбанка (ВЭБ).

«С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста», — прогнозируют в ВЭБе. «Хотя в послании президента Федеральному собранию предложен возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий, по-видимому, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы», — полагают авторы доклада.

В феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения пенсионного возраста.

По их мнению, отказ от реформирования пенсионной системы приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.

Тогда же бывший министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно. По расчетам Международной организации труда, которые привел Кудрин, размер пенсии должен составлять минимум 40 процентов от величины прежнего заработка пенсионера. С учетом добровольных и накопительных программ — до 70 процентов, отметил он. Такой уровень выплат обеспечивается в Великобритании, Германии и Италии. В России пенсия составляет чуть более трети заработной платы, указал Кудрин.

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