Объяснена безболезненность повышения пенсионного возраста

Эксперты РАНХиГС доказали отсутствие болезненного эффекта при повышении пенсионного возраста. В своем исследовании «Продолжительность здоровой жизни населения: моделирование и прогнозирование для России» авторы Сергей Щербов, Юлия Зинькина и Сергей Шульгин прогнозируют, что средний «здоровый» возраст россиян в ближайшие годы продолжит увеличиваться, что позитивно скажется на возрастной структуре населения России. Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Ученые прогнозируют, что в период с 2015 по 2035 год продолжительность жизни вырастет на три года. Средний «здоровый» возраст россиян увеличится с 61,6 до 64,85 года. Таким образом, средняя продолжительность «здоровой» жизни мужчин вырастет с 58,16 года в 2015 году до 62,61 года в 2035-м, а женщин — с 65,04 до 67,24 года. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин вырастет с 65,92 до 71,7 года в 2035 году, женщин — с 76,79 до 79,78 года.

Средний возраст россиян, согласно прогнозам РАНХиГС, вырастет с 39 до 44 лет. Для мужчин к 2035 году он поднимется с 36 до 41 года, а у женщин — с 42 до 47 лет.

«Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", следует оценивать в связке с другим процессом — ростом ожидаемой продолжительности жизни. Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения населения не следует», — уверен Шульгин.

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Исследователи отмечают, что трудоспособный, или, как они его называют, «здоровый», возраст россиян будет расти. «Здоровье» трудоспособных россиян ученые оценивали по ряду факторов, среди которых возможность выполнить шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в помещении, принимать пищу, вставать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности пользоваться общественным транспортом; вести совместную деятельность; делать домашние дела по дому; совершать повседневную работу.

Ученые приходят к выводу, что, невзирая на демографическую яму, рост трудоспособного («здорового») возраста россиян позволит компенсировать негативный эффект ямы — это, по их мнению, может стать аргументом для повышения пенсионного возраста.

Ранее в феврале эксперты РАНХиГС представили доклад о необходимости повышения пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отказ от реформирования пенсионной системы приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.

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