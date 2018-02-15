Счетная палата предложила вернуться к старым пенсиям

России следует вернуться к старой страховой пенсионной системе, которая учитывает стаж и зарплату. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью «Российской газете». По ее словам, система должна быть понятна для людей.

Голикова полагает, что при нынешней схеме у человека нет стимула стремиться к наращиванию своего потенциала, так как он ограничен баллами.

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Действующий порядок формирования пенсий работает с 1 января 2015 года. Для расчета страховой пенсии ввели понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный балл), которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. В рубли накопленные баллы будут переводить при назначении пенсии.

На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость балла, установленную на дату обращения за пенсией. Эта стоимость, в свою очередь, определяется государством и повышается ежегодно на уровень не ниже инфляции предшествующего года.

Ранее Голикова предлагала объединить Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования в одну государственную пенсионную структуру. По ее мнению, на содержание целого ряда разных организаций уходит слишком много денег.

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