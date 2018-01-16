Пенсионную систему предложили радикально перестроить

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова предложила радикально перекроить страховую и пенсионную системы России, передает ТАСС.

Голикова считает, что несколько внебюджетных фондов неэффективны, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования следует объединить в один.

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«Мы рискуем предложить рассмотреть вопрос о создании единой организационной структуры — единого государственного внебюджетного фонда, который объединил бы все эти фонды», — сказала она, отметив, что властям следует отказаться от создания параллельных систем с тремя внебюджетными фондами, так как на них уходит слишком много ресурсов.

В качестве аргумента Голикова привела опыт зарубежных стран, где подобные системы формируются единым фондом, который управляется в режиме государственно-частного партнерства, а сам фонд находится в публичной собственности. «Речь идет о распределении тех ресурсов, которые поступают в качестве доходной части. Мы полагаем, что такая форма должна найти отражение в Гражданском кодексе», — уверена глава Счетной палаты.

При этом страховые взносы в единый фонд, согласно предложению Голиковой, продолжит администрировать Федеральная налоговая служба, таким образом государственный контроль над фондом будет сохранен. Подобная схема, по мнению Голиковой, позволит создать принципиально новую систему страхового пенсионного обеспечения на принципах общественного партнерства. Работа единого фонда будет полностью прозрачной, что повысит доверие к системе, утверждает глава Счетной палаты.

В начале января министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что некоторым пенсионерам стали отказывать в страховой пенсии из-за недостаточного количества пенсионных баллов и трудового стажа.

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