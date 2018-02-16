Кудрин усомнился в возможности повысить пенсии до 25 тысяч рублей

Планы по увеличению российских пенсий до 25 тысяч рублей слишком амбициозны, реальный рост невозможен без повышения пенсионного возраста, полагает глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов России Алексей Кудрин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он полагает, что повышение возраста позволит увеличить выплаты на 30 процентов. «То есть каждый пенсионер будет на треть лучше жить в результате повышения пенсионного возраста. Вообще повышение пенсионного возраста — в пользу пенсионеров», — сказал глава ЦСР.

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При сравнении уровня пенсий, предлагаемых ЦСР и правительством, цифры у последнего несколько больше, отмечает Кудрин. Он предлагает за шесть лет увеличить выплаты в реальном выражении на треть. «В варианте ЦСР за 16 лет нужно перейти к пенсионному возрасту у женщин — 63 года и за десять лет перейти к пенсионному возрасту у мужчин — 65 лет, то есть это по полгода (прибавление пенсионного возраста — прим. «Ленты.ру») в год», — указал бывший глава Минфина.

Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец 15 февраля отметила, что абсолютный приоритет, который стоит перед пенсионной системой, — это рост пенсий до 25 тысяч рублей.

Ранее эксперты РАНХиГС заявили о необходимости повышения пенсионного возраста. Эксперты института полагают, что отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению размера реальных пенсий и росту налоговой нагрузки на работающих россиян.

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