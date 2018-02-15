Россиянам пообещали пенсии по 25 тысяч рублей

Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что абсолютный приоритет, который стоит перед пенсионной системой, — это рост пенсий до 25 тысяч рублей. Об этом Голодец сказала на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает ТАСС.

«Я напомню, что в стратегии заявлен уровень, который мы должны достичь, — в 2,5 прожиточных минимума. В сегодняшних ценах это около 25 тысяч рублей», — сообщила вице-премьер, отметив, что к этому показателю правительство стремится.

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Отсутствие роста пенсий Голодец объяснила ростом российской экономики: «Если растет ВВП, растет производительность и растут отчисления — это одна история. Если рынок стагнирует — это другая история. Процессы сильно увязаны, и они, прежде всего, находятся в зависимости от экономического роста».

Однако четкого решения, как повысить размер пенсии в правительстве нет. Голодец отметила, что она в курсе прогнозов вплоть до 2050 года, но реальный механизм повышения пенсий еще не выбран властями.

Ранее в феврале эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения пенсионного возраста. Эксперты института полагают, что отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению размера реальных пенсий и росту налоговой нагрузки на работающих россиян.

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