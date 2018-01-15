Минфин открестился от повышения подоходного налога

Министерство финансов не рассматривает возможность повышения ставки налога на доходы физических лиц и не предлагает подобных инициатив. Об этом заявил руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС. Он добавил, что не может гарантировать, что вопрос не обсуждается за пределами ведомства.

Ранее 15 января принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» написала, что в российских органах федеральной власти, включая администрацию президента и министерства, просчитывают увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру в ближайшем будущем. В частности, сообщалось, что к 2024 году расходы на создание инфраструктуры и образование предлагается нарастить на 0,8 процента, а на медицину — на 0,7 процента.

Рассматриваются различные варианты бюджетного маневра. По одному из них, обсуждается возможность увеличения налогов и акцизов на предметы роскоши. Еще одна идея предполагает повышение ставки НДФЛ до 15 процентов.

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Другими источниками финансирования маневра может стать повышение пенсионного возраста и смягчение бюджетного правила. Также рассматривается вариант сокращения расходов на правоохранительные органы и контрольно-ревизионный аппарат.

Идею бюджетного маневра выдвинул председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Сейчас он готовит новую программу реформ по поручению президента Владимира Путина. Он считает, что если бы маневр провели шесть лет назад, то сейчас ВВП страны рос на 0,4 процентного пункта быстрее.

ЦСР рассчитывает, что полная реализация его программы ускорит экономический рост до трех процентов уже в 2019 году. По оценке Минфина, по итогам 2017 года экономика должна была вырасти на 1,8-2 процента. Точные итоги будут подведены позже.

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