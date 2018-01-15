СМИ узнали о новой бюджетной политике после президентских выборов

В администрации президента просчитывают возможные изменения в трате бюджетных средств после выборов главы государства, которые должны состояться 18 марта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают «Ведомости».

В частности, планируется больше денег выделять на образование и здравоохранение. Эту идею поддерживают помощник президента Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Для реализации плана планируется снизить госрасходы, увеличить налоги. В частности, рассматривается вариант увеличения НДФЛ до 15 процентов. Другой возможный источник доходов — повышение пенсионного возраста.

При этом бюджетный маневр предлагали Владимиру Путину и накануне предыдущих президентских выборов, в 2011 году. «Стратегия 2020» предполагала увеличение расходов на приумножение человеческого капитала и сокращение на оборону и безопасность.

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Сейчас уменьшать расходы на оборону никто не предлагает. Минфин предлагает увеличить расходы на социальную сферу за счет большей адресности оказываемой россиянам поддержки.

12 января премьер Дмитрий Медведев заявил, что все социальные обязательства государства, заложенные в бюджете на 2018 год, будут выполнены в полном объеме.

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