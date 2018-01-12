Пенсии россиян пообещали защитить

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что бюджет на 2018 год предполагает исполнение государством социальных обязательств в полном объеме. Такое заявление он сделал на совещании о мерах по реализации бюджета на текущий год и плановый период 2019-2020 годов, сообщает РИА Новости.

«Мы именно так и планировали бюджет, чтобы защитить пенсии, пособия, стипендии и зарплаты от любых скачков мировой экономической или политической конъюнктуры», — сказал Медведев.

Премьер отметил, что там, где это возможно, будет сделано даже больше, чем предполагалось. Он привел в пример решение о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума к 1 мая текущего года, а не к 1 января будущего, как планировалось ранее. Премьер подчеркнул, что государство обладает всеми необходимыми для этого ресурсами.

Медведев добавил, что власти продолжат поддерживать приоритетные отрасли экономики, и заявил, что каждый рубль должен работать на рост экономики и развитие социальной сферы.

Президент России Владимир Путин 10 января пообещал, что МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года, хотя изначально предполагалось, что в текущем году он составит не менее 85 процентов от него.

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