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И снова опустили

Почему россиянам стоит забыть о пенсиях

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Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Министерство экономического развития ожидает сокращения пенсий в реальном выражении. Причина — отказ от индексации работающим пенсионерам. По данным Росстата, их в стране насчитывается около 10 миллионов. Кроме того, в 2018 году инфляция прогнозируется выше, чем в 2017-м, а выплаты индексируются, исходя из прошлогоднего показателя (4 процента против 3,7 процента). Эксперты уверены, что пенсия в России будет все сильнее отставать от реальной зарплаты, превращаясь в своеобразное пособие по бедности для стариков.

Плюс 400 рублей

Не индексировать выплаты работающим пенсионерам правительство решило в 2016 году, пообещав все возместить, когда пенсионеры прекратят трудовую деятельность. В мае премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать восстановление индексации, но в проекте трехлетнего бюджета этого по-прежнему нет.

Согласно прогнозу Пенсионного фонда России (ПФР), средний размер страховой пенсии по старости в 2018 году может увеличиться до 14 045 рублей (в этом году — 13 657 рублей). Рост — около 400 рублей, но в процентном выражении — только 2,8 процента. То есть из-за инфляции пенсионеры остаются в минусе. При этом в ПФР ориентируются на уже принятый бюджет на 2017-2019 годы, так что цифры могут и поменяться.

С начала 2000-х пенсии в России стремительно росли, увеличившись за 13 лет почти в 5 раз в долларовом выражении. Хотя в сравнении с европейскими странами российская пенсия была небольшой, прогресс в социальном обеспечении не вызывал сомнений.

Увеличение пенсий объяснялось живым экономическим ростом, в среднем составлявшим около 5 процентов в год. К тому же в 1990-е пенсии относительно зарплаты упали до рекордно низких отметок, особенно если учитывать доходы населения в теневом секторе. Сочетание этих двух факторов — эффект низкой базы плюс реальный рост ВВП — позволил России совершить настоящий рывок в соцобеспечении.

Но в 2014 году эта тенденция сменилась на противоположную. Начался системный экономический кризис, а из-за падения цен на нефть пришлось существенно сократить расходную часть бюджета. Пенсионный фонд хронически не справлялся с выплатой текущих пенсий, ежегодный объем трансфертов из казны достигал сотен миллиардов рублей.

Предполагается, что ПФР — самоокупаемая организация, то есть, по идее, денег на содержание пенсионеров должно хватать благодаря гражданам, которые работают сейчас и отчисляют средства на социалку. На деле дыру в пенсионной системе покрывают за счет бюджетных средств. Однако решить проблему полностью не смогли даже деньги из казны. Государство придумывало все новые ходы, изымая каждый год пенсионные накопления (тем самым фактически ликвидировав накопительную систему). И все равно денег на индексацию выше уровня инфляции не хватало.

Пенсионеры на дне

Сейчас, казалось бы, инфляция опустилась до приемлемых отметок, да и экономика возобновила рост — ожидается, что ВВП в текущем году увеличится более чем на 2 процента. Но, как видим, о пропорциональном повышении пенсий речи по-прежнему не идет.

В результате по качеству пенсионного обеспечения Россия находится на одном из последних мест в мире среди крупных держав. В июле был опубликован ежегодный глобальный пенсионный индекс, в котором Россия заняла 40-ю позицию из 43-х возможных. Хуже только в Бразилии, Греции и Индии.

Индекс рассчитывается на основе четырех характеристик: уровень здравоохранения, размер пенсий, качество жизни, материальное благополучие. Каждый параметр измеряется в диапазоне от 0 до 100 процентов. Оценки России: 36 процентов, 41 процент, 58 процентов и 47 процентов соответственно. Итог — 45 процентов. Для сравнения, у Норвегии 86 процентов. Из рейтинга можно сделать вывод, что размер пенсий в стране не соответствует даже не самому высокому общему уровню благосостояния (что лишь частично компенсируется сравнительно неплохим качеством жизни, зато сильно отягощается скверным состоянием здравоохранения).

К слову, в соседней по рейтингу Бразилии ситуация с финансами в пенсионной системе охарактеризована как более стабильная, во многом благодаря низким процентным ставкам в экономике. Кроме того, в южноамериканской стране выше качество управления, в том числе и в сфере госфинансов. В пользу России же авторы рейтинга привели низкое налоговое бремя и меньшую задолженность со стороны государства.

Системная болезнь

Пенсионная система России по своей структуре напоминает европейские, в частности, немецкую и французскую. Это распределительно-солидарная система. Формулы начисления пенсий разные, но, по большому счету, везде деньги от ныне работающих поколений идут к тем, кто вышел на заслуженный отдых.

Иначе дело обстоит в Швеции, где преобладает накопительная система — человек зарабатывает в ходе своей карьеры, откладывает деньги в пенсионные фонды, которые инвестируют его средства. На итог этих инвестиций пенсионер и живет (хотя гарантированная базовая часть тоже имеется).

В этом и заключается главная проблема российской пенсионной системы — уровень богатства страны намного ниже, чем в Западной Европе, но возрастная структура населения, в общем, похожая. То есть сравнительно небольшое количество работающих финансирует сравнительно многочисленное поколение пенсионеров. Причем численность досрочных пенсионеров существенно выше, чем в европейских странах, а налоги — ниже. В итоге российские пенсии отстают от западноевропейских не только в абсолютном, но и в относительном выражении (в процентах от зарплат).

Кто работает, тот не ест

Как объяснил заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, снижение среднего размера страховой пенсии в реальном выражении происходит из-за того, что с 2016 года не индексируются пенсии работающих пенсионеров, а таких сейчас около четверти от всех, кто получает государственные выплаты.

«Другое дело, что средний размер страховой пенсии теряет смысл как индикатор уровня пенсионного обеспечения. Возможно, следовало бы ввести какие-то более сложные, но адекватные реальности показатели. Что касается неработающих пенсионеров, то им индексируют выплаты по уровню инфляции. В принципе, резервы на дополнительное увеличение пенсий есть, а использовать их или нет — вопрос политический», — добавил Горлин.

По мнению нынешних властей, говорит директор института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев, повышать выплаты работающим пенсионерам вообще не надо. «Неудивительно, что с такой установкой средняя пенсия в реальном выражении снижается», — отметил он.

В общем, ждать в России европейских пенсий в обозримом будущем не приходится. Власти просто не ставят перед собой такой задачи. Рассчитывать на изменение ситуации можно только в отдаленной перспективе, да и то с соблюдением ряда условий, ключевое из которых, по мнению Юрия Горлина, — повышение пенсионного возраста.

Трудись дольше

«Для реального роста пенсий нужна реализация достаточно проработанного комплекса мер по совершенствованию пенсионной системы. — констатировал собеседник «Ленты.ру». — В том числе повышение пенсионного возраста, реформирование системы досрочных пенсий, усиление страхового характера пенсии. Сюда же нужно отнести вывод зарплат из серой зоны».

Эксперт подчеркнул важность «щедрости» на государственном уровне и недопустимость проведения пенсионной реформы в целях фискальной стабилизации. «Куда пойдет эффект от предпринимаемых шагов — только на сокращение трансфертов или все же на реальный рост пенсий? В любом случае, если ничего не предпринимать, то в лучшем случае пенсии будут индексироваться по инфляции или чуть выше. Функция пенсии как инструмента страхования утрачиваемого заработка ослабеет, пенсия будет превращаться в пособие по бедности», — предсказал он.

Николаев, в свою очередь, говорит, что резервов, из которых пенсионное обеспечение можно было бы увеличить, у государства более чем достаточно, но власти к этому не готовы. «В России в последние несколько лет экономят на пенсиях. У нас в приоритетах оборона, различные мегапроекты по всей стране, расходы на управление государством. Вот категории расходов, где можно было бы ужаться и выделить средства для пенсионеров», — продолжает он.

Заметим, что на сегодняшний день объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет чуть более 4 триллионов рублей (Резервный фонд почти потратили на латание дыр федерального бюджета). А ежегодный дефицит Пенсионного фонда, который нужно покрывать за счет внешних средств, почти достигает триллиона рублей. Увеличение траншей в полтора раза позволило бы заметно повысить пенсии по сравнению с уровнем инфляции. Что касается «силовых» расходов, то они по-прежнему остаются на высоком уровне, превышая 2 триллиона рублей, или около 13 процентов от всей расходной статьи бюджета. В целом видно, что ресурс на повышение пенсии у правительства есть, но режим экономии вряд ли позволит властям пойти на такую щедрость.

Эксперт добавил, что, по сути, сейчас ФНБ используется не по назначению. «В этом году у нас заканчивается Резервный фонд, но в Фонде национального благосостояния находятся триллионы рублей. А теперь вспомним, зачем этот фонд вообще создавался — в первую очередь ради поддержки пенсионеров. Вместо этого его хотят тратить на инфраструктурные проекты или балансировку бюджета. Ну что ж, когда у нас такие приоритеты, то имеем то, что имеем», — констатировал он.

Есть и еще одна сфера, где можно было бы добыть деньги на увеличение пенсий — приватизация. Но из-за санкций и других обстоятельств ее приостановили. В ближайшее время крупных сделок не намечается, то есть сотни миллиардов рублей в год на финансирование пенсий появятся разве что в 2020-е годы, когда, по всей вероятности, пенсионный возраст уже повысится.

Дмитрий Мигунов

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