Смертельный кредит

Ставки по микрокредитам в России предлагается ограничить 150 процентами. Пока обсуждается инициатива Минфина, переплаты по займам до зарплаты остаются астрономическими. Заемщики, желающие выбраться из нищеты, попадают в долговую яму, и не все могут выбраться из нее живыми и здоровыми.

Старуха-процентщица с косой

Спрос на микрозаймы в РФ неуклонно растет. В первом квартале 2017 года россияне заключили 5,7 миллиона договоров с микрофинансовыми организациями (МФО). Это на треть больше, чем за аналогичный период 2016-го. Средняя ставка по кредитам до зарплаты (срок — один месяц, сумма — до 30 тысяч рублей) достигает почти 600 процентов.

Такие условия не отпугивают клиентов. Большая часть из них — бедняки, для которых кредит остается единственной возможностью для поддержания уровня жизни. Кризис привел к тому, что население больше не в состоянии сокращать свое потребление, считают в РАНХиГС.

С этой точки зрения можно говорить, что россияне достигли дна: дальше урезать расходы невозможно. А увеличивать траты не получается — реальные зарплаты растут крайне медленно. Поэтому, делают вывод аналитики академии, жизнь в долг становится нормой для миллионов людей.

«Известная бабушка из Достоевского — она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», — говорил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что клиент МФО тратит на обслуживание долга около 600 рублей в день, и поручил разобраться в ситуации.

Раскольников из Минфина

Последняя инициатива министерства финансов призвана обуздать аппетиты кредиторов.

Она касается предельного размера процентов по микрозаймам сроком до года, а также максимально возможных штрафов за просрочку. Если предложения Минфина одобрят (а сейчас они находятся в стадии обсуждения), то проценты и штрафы не смогут превышать 1,5 суммы долга.

Иными словами, максимальную ставку по займам в МФО ограничат уровнем в 150 процентов, и это условие кредитор обязан будет прописать на первой странице договора с клиентом.

Кредит становится одним из способов поддерживать хотя бы низкий уровень жизни Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Проценты в бесконечность

Но пока ставка в 150 процентов годовых кажется должникам недостижимым идеалом. Широко известна история жительницы города Омутнинска Кировской области. Она взяла кредит под 2379 процентов годовых. Сперва клиентка получила деньги по ставке в 292 процента на 20 дней. Затем, решив продлить удовольствие, подписала договор о пролонгации займа. В контракте появилось новое условие: ставка поднялась выше 2 тысяч процентов. Ее это не остановило. Потом омутнинка передумала и обратилась в прокуратуру. Ей повезло: надзорный орган встал на сторону должницы.

В кредитную яму можно попасть не только от безысходности, когда денег на жизнь совсем не остается. Иногда, как в описанном случае, виновата низкая финансовая грамотность, неумение планировать и рассчитывать свои силы. «С выходом новой модели телефона к нам поступает шквал заявок на оформление займа. Его стоимость иногда в три-четыре раза превышает средний доход заемщика. Иногда речь идет об оформлении нескольких займов на покупку нескольких смартфонов. В случае отказа они идут в другое МФО, где получают необходимую сумму и быстро выходят на просрочку. А для женщин характерны эмоциональные покупки — дорогая шуба, ювелирная продукция, косметика. Руководствуясь желанием, зачастую слабый пол не может точно оценить свою платежеспособность», — прокомментировали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

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Иногда в ловушку могут угодить и те, кто считает себя слишком умным. Финансовый омбудсмен Павел Медведев, которому незадачливые должники шлют тысячи жалоб, привел пример из своей практики. «Люди действительно увязают в кредитах», — утверждает он, и 2379 процентов — не предел. Один горе-должник хотел взять денег на неделю, а меньше, чем на месяц, ему их не давали. Тем не менее он решил оформить микрозайм и погасить его досрочно.

«Он был образованный, но ему это образование вышло боком. Он рассчитал, во сколько ему обойдется заем исходя из недельного срока. А когда принес деньги для досрочного погашения, обнаружил, что ему придется платить по ставке более 6 тысяч процентов годовых», — продолжает Медведев. Индивидуальные условия договора гласили: процентная ставка с первого дня по второй день срока займа включительно — 6 750,68 процента годовых, с третьего по 30 день — 53,58 процента, с 31 дня до даты полного погашения — 839,5 процента.

Суд не поможет

Действительно, переплата по микрокредитам в некоторых случаях бывает огромной. Партнер юридический фирмы «СМБ Консалт» Максим Плетнев вспоминает случай с клиентом МФО, взявшим в долг 250 тысяч рублей. Мужчина заплатил кредиторам 265 тысяч рублей и успокоился. И тут выяснилось, что все это время он погашал только проценты, а долг вырос до 640 тысяч.

«В договоре было прописано, что третейский суд должен решать все споры между должником и кредитором. По контракту решение этого суда окончательное и обжалованию не подлежит. МФО благополучно взыскала деньги через третейский суд. Все наши доводы им не принимались. В итоге с мужчины взяли 640 тысяч рублей помимо уже выплаченных 265 тысяч», — говорит юрист.

Микрокредиты часто оформляют из-за крайней нужды или финансовой безграмотности Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Порок нищеты

По словам финансового омбудсмена, главная проблема заключается не в том, что МФО задирают ставки и предлагают кабальные условия кредитования. Люди идут к ростовщикам потому, что больше идти некуда. Социальное государство в России существует лишь номинально, оно не помогает выбраться из нищеты.

«Читаю жалобы: "Наступила зима, муж заболел, потерял работу, пенсия восемь тысяч рублей, а уголь стоит столько-то". Что делать? Умирать или брать кредит? Кредит банк не дает, потому что человек больной, восемь тысяч пенсия. Куда идти, чтобы уголь купить? Идти в микрофинансовые организации», — рассуждает он.

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Другой пример. Жительница Санкт-Петербурга взяла в кредит стиральную машину. Болезнь не позволяла стирать вручную. Чтобы расплатиться по долгу, пришлось оформлять новый заем, а затем еще и еще. Сейчас она обслуживает больше 40 кредитов и не знает, что делать дальше.

Заем с летальным исходом

В таких случаях прибегают к процедуре банкротства. Для физлиц в России она доступна с осени 2015 года. Банкротство позволяет списать долги и начать жизнь с чистого листа. Но и тут есть проблема. Для того чтобы через нее пройти, нужны деньги — по разным оценкам, около 100 тысяч рублей. Это замкнутый круг: откуда взять средства на банкротство, если ты банкрот? Такой путь не подходит нищим. Более состоятельные граждане имеют возможность оплатить услуги финансового управляющего (его обязательно нужно нанять) и потратиться на публикацию в прессе о своем банкротстве (тоже обязательно).

«До вступления в силу закона, давшего возможность физлицам банкротиться, ко мне обратилась женщина 58 лет. У нее был свой небольшой бизнес — косметологические услуги. Для развития бизнеса она брала займы в МФО, в общей сложности — 300 тысяч рублей», — рассказывает Плетнев.

За год сумма долга с процентами превысила 900 тысяч рублей. Микрокредиторы даже не стали обращаться в суд — сразу передали дело коллекторам. Они пустили в ход стандартный арсенал для борьбы с должниками. Звонили женщине днем и ночью. По ночам звонили в дверь квартиры и убегали. Звонили детям в школу, мужу на работу, писали слова на стенах в подъезде. «После шести месяцев таких атак ее сердце не выдержало: два инфаркта, последний — с летальным исходом», — заключает юрист.