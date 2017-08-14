Кредиты стали для бедных россиян способом выживания

Россияне пытаются компенсировать снижение реальных денежных доходов заемами. Об этом говорится в «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленном РАНХиГС, который есть в распоряжении «Ленты.ру».
Продолжительные негативные явления в экономике привели к тому, что население не может далее сокращать свое потребление, отмечается в исследовании. При этом в бедных регионах страны наблюдается более высокий прирост объема потребительских кредитов физлицам, которые становятся реальным способом поддержки приемлемого уровня жизни.
«Наиболее распространенной стратегией улучшения своего материального положения для населения стало производство
продукции в личном подсобном хозяйстве, весной 2017 года этим занималась почти треть населения по сравнению с 20 процентами в 2014 году», — также пишут эксперты.
В июле аналитики ВШЭ писали о сокращении числа бедных россиян на фоне уменьшения доходов в первом квартале 2017 года из-за низкого уровня индексации прожиточного минимума.
По данным Росстата, число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума в первом квартале 2017-го снизилось на 1,4 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22 миллиона человек.