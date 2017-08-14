Кредиты стали для бедных россиян способом выживания

Россияне пытаются компенсировать снижение реальных денежных доходов заемами. Об этом говорится в «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленном РАНХиГС, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Продолжительные негативные явления в экономике привели к тому, что население не может далее сокращать свое потребление, отмечается в исследовании. При этом в бедных регионах страны наблюдается более высокий прирост объема потребительских кредитов физлицам, которые становятся реальным способом поддержки приемлемого уровня жизни.

Материалы по теме Грязная зеленая бумажка Когда Россия распрощается с долларом Вернулись к корням Почему россияне снова обращаются к стратегии выживания 1990-х

«Наиболее распространенной стратегией улучшения своего материального положения для населения стало производство

продукции в личном подсобном хозяйстве, весной 2017 года этим занималась почти треть населения по сравнению с 20 процентами в 2014 году», — также пишут эксперты.

В июле аналитики ВШЭ писали о сокращении числа бедных россиян на фоне уменьшения доходов в первом квартале 2017 года из-за низкого уровня индексации прожиточного минимума.

По данным Росстата, число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума в первом квартале 2017-го снизилось на 1,4 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22 миллиона человек.