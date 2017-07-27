Снижение бедности в России объяснили «замерзанием» прожиточного минимума

Сокращение числа бедных россиян на фоне уменьшения доходов в первом квартале 2017 года объясняется низким уровнем индексации прожиточного минимума. Соответствующий вывод содержится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном ВШЭ.

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По итогам первого квартала номинальные доходы россиян выросли на 4,4 процента. При этом инфляция за тот же период достигла 4,6 процента. Таким образом, реальные доходы населения снизились на 0,2 процента. В то же время число бедных уменьшилось на 1,6 миллиона человек (15 процентов от общего числа россиян).

Эксперты ВШЭ связывают это с тем, что прожиточный минимум (от данного показателя отталкиваются, когда измеряют уровень бедности) был проиндексирован незначительно, до 9909 рублей.

«По сравнению с первым кварталом 2016 года он вырос всего на 1,4 процента. Именно это "замерзание" прожиточного минимума при более быстром (хотя и уступающем темпам инфляции) росте номинальных доходов дало снижение бедности в первом квартале 2017 года», — говорится в бюллетене.

Незначительное увеличение прожиточного минимума объясняется несовершенством методики его расчета.

В марте вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала бедность россиян уникальной, так как это бедность работающего населения. По ее словам, средняя заработная плата в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время зарплату на уровне МРОТ получали почти пять миллионов человек.